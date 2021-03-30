Еще две ледовые переправы закрыли в Томской области

30 марта 2021 / Томский Обзор

За прошедшие сутки в Томской области закрыты ледовые переправы в Чаинском и Верхнекетском районах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Чаинском районе закрыта переправа через реку Чая у села Гришкино, в Верхнекетском районе – через реку Кеть 183 км (автозимник Палочка – Алсет). На переправах установлены знаки, запрещающие их эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей.

Отмечается, что на ледовой переправе через Обь у Колпашева закрыта полоса для движения грузовых автомобилей: на въездах на полосу образовались глубокие забереги, что представляет опасность для передвижения транспортных средств.

На сегодняшний день в регионе действуют 66 ледовых переправ в восьми районах области (Александровский район – 25, Верхнекетский – 5, Каргасокский – 16, Колпашевский – 5, Молчановский – 1, Парабельский – 8, Тегульдетский – 5, Чаинский – 1) и два наплавных моста в Каргасокском районе.

На действующих переправах постепенно снижается тоннаж пропускной грузоподъемности. При движении через ледовые переправы необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъёмности, строго выполнять требования всех информационных знаков.

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