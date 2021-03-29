В Томске ужесточат требования к подрядчикам по уборке снега

29 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске администрации районов ужесточат требования к подрядчикам, занимающимся уборкой снега во внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Соответствующее поручение дал и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Где-то наши службы и подрядные организации сработали хорошо, спасибо им за это, но есть и негативные примеры. Особенное беспокойство вызывает состояние внутриквартальных проездов, дворовых территорий. Видно, что некоторые подрядчики, с которыми районы заключили контракты на выполнение соответствующих работ, со своими обязанностями в должной мере не справляются. Я прошу и требую от глав районов ужесточить требования к подрядчикам. Хватит их уговаривать. Если они не выполняют свои контактные обязательства, к ним должны предъявляться санкции, вплоть до расторжения контрактов», - цитирует и.о. мэра пресс-служба городской администрации.

Также он отметил, что УК, ТСЖ и ЖСК должны оповещать жителей домов о том, как часто и каким образом они планируют производить уборку и вывоз снега с внутридомовых территорий, являющейся зоной их ответственности.

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