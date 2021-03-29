«Ростелеком» обеспечил услугами мобильной связи Департамент лесного хозяйства Томской области

29 марта 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» заключил контракт с Департаментом лесного хозяйства Томской области на оказание услуг сотовой связи. По условиям конкурса провайдер предоставляет надежную и качественную мобильную связь, отвечающую всем требованиям информационной безопасности. Работники лесной отрасли смогут пользоваться сервисом до конца 2021 года.

В соответствии с договором «Ростелеком» предоставляет услуги подвижной радиотелефонной связи на базе цифровых технологий с равномерным покрытием по городу Томску и Томской области, а также на всей территории страны.

«“Ростелеком” — надежная компания, которая постоянно совершенствует и развивает цифровые технологии. Мы понимаем, что для оперативного решения важных вопросов нужна качественная сотовая связь, ведь очень важно вовремя получить нужную информацию, а для этого необходимо регулярно общаться с коллегами. Поэтому наши специалисты готовы предлагать не только выгодные тарифы, но и дополнительные цифровые сервисы для выстраивания оптимального рабочего процесса», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровой оператор предлагает надежную связь для государственных органов власти, для предприятий малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Мобильную связь можно подключить как самостоятельную услугу, так и выбрать пакетное предложение с другими сервисами «Ростелекома». Кроме того, можно установить безлимитный интернет с возможностью пользоваться популярными мессенджерами, бесплатными звонками и СМС-сообщениями на любые номера как дома, так и в поездках по стране. По запросу заказчика специалисты компании помогут выбрать подходящий тариф с нужными опциями и набором цифровых сервисов.

Получить дополнительную информацию о предложениях для корпоративных клиентов можно на сайте или по телефону 8 800 200 3000.

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