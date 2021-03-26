Еще 5 человек скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 46 человек. 5 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Трое скончавшихся входили в группу риска по возрасту (старше 60 лет), все – в группу риска по хроническим заболеваниям. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 253 случая заболевания коронавирусом, 30 114 заболевших выздоровели, 349 - скончались.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86.

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