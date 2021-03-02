Маршрутка разрушила часть пешеходного ограждения на пр.Ленина в Томске

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 26 марта, в Томске столкнулись маршрутный автобус и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.30 на пр.Ленина, 107. По предварительным данным, водитель «Газели» при перестроении столкнулся с попутной маршруткой, которая впоследствии совершила наезда на пешеходное ограждение.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 7 человек. Пострадавших нет.

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