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Маршрутка разрушила часть пешеходного ограждения на пр.Ленина в Томске

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Сегодня, 26 марта, в Томске столкнулись маршрутный автобус и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.30 на пр.Ленина, 107. По предварительным данным, водитель «Газели» при перестроении столкнулся с попутной маршруткой, которая впоследствии совершила наезда на пешеходное ограждение.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 7 человек. Пострадавших нет.

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