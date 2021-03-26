Пожарные эвакуировали бабушку из горящего дома в Томске

26 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Накануне, 25 марта, в Томске загорелся 2-этажных брусовой жилой дом по ул.Бакунина, 15, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 13.11. К приезду первого подразделения из квартиры на 2 этаже шел дым. Из соседней комнаты пожарные эвакуировали бабушку.

Возгорание удалось ликвидировать в 13.26. В результате в комнате обгорели дверь и шкаф, закоптилась стена, оплавился натяжной потолок. Площадь пожара составила 2 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: