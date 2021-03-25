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Сотрудников томской компании уличили в организации незаконной миграции более 100 жителей стран Центральной Азии

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Управление ФСБ по Томской области пресекла деятельность сотрудников специализированной компании, которые занимались организацией незаконной миграции в регион жителей Центральной Азии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В отношении двух граждан РФ возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации)», — говорится в пресс-релизе.

Так, фигуранты организовывали фиктивное получение сертификатов для патента на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство, приобретения гражданства РФ. Кроме того, они фиктивно регистрировали иностранцев в жилых помещениях, в которых те заведомо не планировали проживать.

Сотрудники компании организовали пребывание в Томской области более 100 выходцев из стран Центральной Азии.

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