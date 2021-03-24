Более 4,5 тыс. иностранных студентов вернутся в Томскую область

24 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: управление международных связей ТГУ

С открытием границ и возобновлением обучения в очном формате в Томскую область вернутся более 4,5 тыс. иностранных студентов.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, правительство России разрешило въезд в страну для продолжения обучения студентам, аспирантам и ординаторам из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой. В Томской области учится 5 248 студентов из Казахстана, 531 из Киргизии, 140 из Индии, 98 из Вьетнама, 84 из Египта, 16 из Азербайджана, Армении и Белоруссии.

В связи с открытием границ для студентов губернатор Сергей Жвачкин поручил областному департаменту науки и высшего образования и ректорам томских университетов организовать выполнение санитарных правил для вернувшихся из зарубежья студентов в строгом соответствии с федеральными требованиями.

В частности, не менее чем за 10 дней до приезда в Россию иностранные студенты должны по электронной почте уведомить университет о дате въезда; не ранее чем за три дня до прибытия в Россию студент должен сделать тест на COVID-19 и при отрицательном результате получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке, а в течение 72 часов после въезда в Россию сдать повторный ПЦР-тест. Без повторного теста иностранные студенты не будут допущены к очному обучению. До получения его результатов студент будет находиться в комфортном вузовском обсерваторе, обучение для него будет организовано в онлайн-формате.

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