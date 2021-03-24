В Томской области почти на треть снизилось количество безработных

24 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Почти на треть безработных в Томской области стало меньше. А наибольшая потребность кадров — в здравоохранении и строительстве.

Сейчас в центрах занятости Томской области на учете стоят 23 038 человек, а пособие по безработице получают 9 451 житель. С начала года в Томской области количество безработных граждан снизилось на 10,5 тысячи человек, в Томске — на 4,1 тысячи.

В региональном департаменте труда и занятости населения отметили, что помогли снижению безработицы эффективные меры и проекты, которые реализовали в Томской области.

«Для соискателей создаются возможности, позволяющие найти подходящую вакансию. Это проекты, направленные на развитие карьерных траекторий, ярмарки вакансий, онлайн собеседования с работодателем, возможности переобучения и получения дополнительного образования, мотивационные тренинги, мастер-классы и многое другое», - отметила Светлана Грузных.

Кстати, сейчас наибольшая потребность в кадрах в сферах строительства, здравоохранения и промышленности. Работодатели Томской области заявили о потребности в 10,5 тысячи вакансий, 55,9 % из них по рабочим специальностям.

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