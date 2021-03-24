Доставка товаров в маркетплейсы стала на четверть дешевле

На правах рекламы / Фото: 24 марта 2021 // Фото: baikalsr.ru

По мере роста рынка eCommerce транспортная компания «Байкал-Сервис» оптимизирует тарифы на доставку грузов на региональные склады Wildberries, Яндекс.Маркет и Ozon.

В среднем тарифы снижены на 20 %, а в самой популярной категории – для грузов от 250 кг до тонны – на четверть.

«Мы отмечаем значительный рост объемов отправок в маркетплейсы, в том числе небольших партий (до 100 кг) от предприятий малого и среднего бизнеса, — рассказал руководитель томского филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» Дмитрий Трофимов. - Мы понимаем, насколько важно клиентам для хороших продаж поддерживать товарные запасы на всех складах маркетплейсов, в том числе региональных. Поэтому одновременно со снижением стоимости транспортировки в маркетплейсы, «Байкал-Сервис» организовал индивидуальный контроль сроков доставки грузов для таких клиентов.

В последние годы маркетплейсы выступают одним из драйверов рынка электронной коммерции. Согласно исследованию агентства Data Insight, 89% продавцов увеличили за год свой объем продаж на маркетплейсах, причем 58% - значительно.

В 2020 году «Байкал-Сервис» увеличил более чем на 50% объем отправок грузов в маркетплейсы, одновременно упростились и сама процедура сдачи грузов в них. Для клиента все происходит быстро, четко и просто.

«С производственной точки зрения работа с маркетплейсами сложнее, чем при доставке «классическому» грузополучателю, — рассказывает Дмитрий Трофимов. — Доставка товара в маркетплейс требует строгого соблюдения стандартов получателя при упаковке и маркировке груза, предварительного информирования грузополучателя о данных водителя и автотранспорта, точной даты и времени прибытия транспорта на приемку товара.

Постоянная связь с грузоотправителем позволяет оперативно отрабатывать возможные запросы маркетплейса при передаче груза.

Работа с такими грузами требует от транспортной компании максимальной организованности, аккуратности и клиентоориентированности, потому что ошибка может стоить клиенту значительной упущенной выгоды. Для этого в нашей компании организован отдельный федеральный отдел, отслеживающий движение таких грузов, осуществляется дополнительный контроль со стороны персональных менеджеров клиента. На сегодняшний день можно говорить о том, что мы имеем отработанную технологию доставки грузов на распределительные центры маркетплейсов».

Реализованная трехсторонняя интеграция позволяет всем задействованным в процессе сторонам оперативно обмениваться информацией и документами. Отправитель имеет возможность планировать свои продажи, не тратя силы и время на обеспечение логистики при доставке товара на распределительные центры, что актуально как для компаний, которые только развивают это направление продаж, так и компаний, давно работающих с данным направлением и стремящихся к оптимизации и прогнозируемости расходов.

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