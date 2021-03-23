Пятерых «черных лесорубов» задержали в Томском районе с помощью фотоловушки

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томском районе обнаружили и задержали группу нелегальных лесорубов, промышлявших в Тимирязевском лесничестве. Злоумышленников удалось поймать с помощью фотоловушки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Нелегально заготовленную древесину сотрудники департамента лесного хозяйства обнаружили во время патрулирования лесничества. Нарушители рубили сосны, лиственницы и березы — всего 55 деревьев общим объемом 192 куб.метра. Ущерб, нанесенный злоумышленниками оценивается в 1,7 млн рублей.

Поймать «черных лесорубов» удалось с помощью фотоловушки, которую установили на месте рубки. Устройство зафиксировало технику, а также регистрационные номера автомобилей и тракторов, с помощью которых древесину заготавливали и вывозили.

Позже инспекторы нашли пункт приема и отгрузки, где хранился вывезенный с мест рубки лес. Незаконно заготовленную древесину, а также лесовоз, два трактора, УАЗ и три бензопилы, которыми пользовались злоумышленники, изъяты.

Собранные материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела. Нарушителям грозит до 7 лет колонии.

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