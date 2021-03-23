Иркутского предпринимателя уличили в поставке фальсифицированного масла в томские соцучреждения

23 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Управление Россельхознадзора по Томской области выявило поставку фальсифицированного сливочного масла в Копыловскую среднеобразовательную школу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Отобрана проба масла сладко-сливочного „Крестьянское“ 72,5%, произведенного ИП Гофман А.С. (Иркутская область). Фальсификация подтверждена результатами лабораторных исследований, проведенных в испытательной лаборатории ФГБУ „Кемеровская МВЛ“, которыми в составе масла выявлены растительные жиры — фитостерины», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, предприниматель оформлял электронные ветеринарные сопроводительные документы на масло без указания использованного сырья, после чего отправлял партию на оптовую базу в Новосибирск, откуда она попала в томские социальные учреждения.

В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор выдал предписание о прекращении действия декларации о соответствии и направил информацию в администрацию Томской области и поставщикам продукции об изъятии ее из обращения.

В ведомстве «Интерфаксу» уточнили, что фальсифицированное масло поставлялось в более десяти соцучреждений Томской области.

«В ходе проверки иркутские коллеги не обнаружили у предпринимателя производственной площадки — она оказалась фантомной. Не исключено, что поставщик масла мог закупать его у другого производителя и менять упаковку на свою. Информация направлена в полицию, которая установит, где предприниматель брал масло», — подчеркнул собеседник агентства.

Он также сообщил, что в отношении предпринимателя будет возбуждено дело по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).

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