Томские ученые привлекут ИИ к исследованию средневековых текстов

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2021 // Фото: tsu.ru

К следующему году историки Томского государственного университета обучат искусственный интеллект анализировать средневековые документы на немецком языке. Предполагается, что такой цифровой архивариус будет находить нужную информацию за часы, в то время как вручную на подобную работу может уйти вся жизнь, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Множество документов, текстов 14-15 веков во Франции, Германии и Англии уже оцифрованы, в частности, грамоты. На основании больших данных, а там текстов очень большое количество, ИИ сможет проанализировать формирование тех или иных социальных практик. Например, посмотреть по текстам, которые сохранились, как люди начинают использовать слова со строго определенной целью, когда появляется абстрактное, собирательное значение», — рассказал доцент кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории ФИПН ТГУ Антон Котов.

По его словам, у будущей разработки пока нет известных близких аналогов. Сейчас используются лишь программы по анализу текста, однако все они работают с уже стандартизированными и живыми языками, тогда как языки средневековые отличаются от них грамматикой, правописанием, отсутствием стандартов письма. Некоторые тексты Германии того периода нейросети вообще не могут определить как написанные на немецком языке.

Кроме того, благодаря искусственному интеллекту можно анализировать семантику — находить подходящие по смыслу слова, определять, когда впервые слово стали употреблять в ином значении, а также кто начал это делать.

«Например, у слова „Bund“ в немецком языке одно из значений — „союз“. Сейчас оно входит в состав слова, которое мы переводим как „федерация“, однако изначально это слово было связано с печатью: тогда не ставили печать на бумаге, как сейчас, а прикрепляли к документу восковой оттиск печати на нитях, подвязывались. Таким образом, „Bund“ как бы означало согласие с тем документом. Мы должны научить нейросеть в том числе отслеживать развитие данного понятия», — поясняет Антон Котов.

Внедрение данной цифровой технологии позволит существенно ускорить лингвистические и исторические исследования. Ученые на составление подобных каталогов тратили всю свою жизнь, а ИИ должен это делать быстрее — возможно, в течение нескольких часов. Историкам останется лишь выявлять закономерности.

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