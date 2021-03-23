«Ростелеком. Ключ»: как мобильное приложение помогает томичам

23 марта 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Более 160 томских семей из микрорайона Северный парк установили мобильное приложение «Ростелеком. Ключ» на свои смартфоны для удаленного управления умным домофоном. За шесть месяцев жители домов на улице Марины Цветаевой, 9/3, 15, 17 и Бориса Пастернака, 6 смогли оценить преимущества современного цифрового решения от компании «Ростелеком».

Для абонентов цифровой экосистемы мобильное приложение позволяет управлять входом в подъезд через смартфон или планшет. Пользователи могут контролировать тех, кто заходит и выходит из дома, беседовать с гостем в режиме онлайн и при необходимости открыть дверь удаленно, нажав кнопку в приложении.

«Цифровые технологии “Ростелекома” делают жизнь комфортней и безопасней. Уверен, что семьи с детьми особенно оценят опцию, когда звонок с домофона поступает на смартфон родителя и ребенок никогда не пустит постороннего в дом. В этом году собственники жилья еще нескольких домов в микрорайоне Северный парк решили перейти на умную домофонию от “Ростелекома”», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Умный домофон» — один из самых востребованных сервисов платформы. В панель устройства встроены микрофон, динамик, камера высокого разрешения, которая записывает и сохраняет видеозаписи в облачном хранилище в течение семи суток. Также в нем можно создать временные коды доступа, например, для врачей или курьеров. Через приложение на смартфоне можно настроить переадресацию звонков с домофона сразу на десять мобильных устройств членов семьи.

Цифровая платформа «Ростелеком. Ключ» также включает в себя «Умный шлагбаум», «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики», а управлять этими сервисами можно с помощью единого мобильного приложения. Экосистему легко применить как в отдельном доме, так и в пределах целого микрорайона. Подключить услуги можно как в комплексе, так и выборочно.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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