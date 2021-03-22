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Фотограф и редактор Томского Обзора отмечены наградами конкурса «Экономическое возрождение России»

Новости «Томского Обзора», Томские новости, конкурс награда выиграли ТПП торгово-промышленная палата Фотограф и редактор Томского Обзора отмечены наградами конкурса «Экономическое возрождение России»

Фотограф Томского Обзора Владимир Дударев и редактор Егор Хворенков стали обладателями дипломов I и III степени регионального этапа Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России».

Всего на конкурсе в Томскую Торгово-промышленную палату поступило около 100 работ от журналистов Томска и Томской области. В итоге жюри присудило диплом I степени в номинации «Фотография» работе Владимира Дударева, которую можно найти в материале «Студия на Батенькова. Как запустить атмосферный бизнес в центре старого Томска».

Диплом III степени в номинации «Современная история томского бизнеса» достался редактору Томского Обзора за статью «Делай нормально. Как простой парень из Богашева создал мастерскую креативных интерьеров».

Остальные награды были распределены следующим образом:

«Современная история томского бизнеса»

«Экономический потенциал региона»

«Успешный старт»

«Лучшее региональное средство массовой информации»

«Фотография»

Работы победителей отправлены на федеральный этап конкурса, итоги которого будут подведены в Москве 8 апреля 2021 года.

Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» учрежден в 1993 году Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России. Это первый профессиональный конкурс среди журналистов, пишущих на экономические темы. Он был задуман с целью стимулирования развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства, призван обеспечить поддержку и популяризацию наиболее значимых процессов в экономической сфере страны. Каждый год в конкурсе участвуют более 1000 журналистов со всех регионов страны.

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