Студия на Батенькова. Как запустить атмосферный бизнес в центре старого Томска

9 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

АВТОР Мария Симонова

Обычный поход в парикмахерскую может превратиться в путешествие во времени, когда оказываешься в новой студии на Батенькова.

Атмосферное место появилось на втором этаже доходного дома Деева, известного также как «дом с белочками». В студии, пока работающей в техническом режиме, хранится коллекция опасных бритв и альбом с дореволюционными открытками, а интерьер украшают вещи из театра «Интим». Мы поговорили с хозяином студии Сергеем Старковым и его девушкой Катей и узнали, почему они выбрали помещение в старом здании и какие открытия ждали их при ремонте.

Мечта детства

Это тот случай, когда мечты сбываются. В детстве Сергей хотел работать именно возле «1000 мелочей», в самом центре Томска. И к 30 годам у него появилась студия в соседнем здании.

Сергей — коренной томич, любит свой город, интересуется его прошлым и переживает, когда здания и дворы оказываются заброшенными, как это было со двором возле Батенькова, 3.

— Это тот Томск, который мы теряем. А хочется, чтобы он процветал, хочется заряжать это место своей энергией. Никому не нужно, но нам с моей девушкой Катей надо, — поясняет Сергей. — Почему не сделать Томск Европой? Как говорил в одном из интервью Юрий Дудь, Томск — это Европа… Такие сравнения радуют. И странно, когда двор в самом центре города стоит запущенным. Это же дом купца Деева, памятник архитектуры, постройка 1915 года! Здесь во время войны был госпиталь, в советские годы — кондитерская фабрика.

«Доевроремонт», афиши «Интима» и тибетская тханка

Место в историческом здании нашлось в прошлом году случайно. После 4 лет работы в известной томской парикмахерской студии Сергей решил, что пора начинать свое дело. Так совпало, что из дома Деева прошлой весной как раз дружно съехали арендаторы. Все помещения сдавались, о чем Сергей узнал от своего друга, директора местного ЖЭУ.

— Пришел посмотреть пространство, но надо было снимать 230 квадратов, мне столько не нужно, — вспоминает Сергей. — А потом зашел в комнату на 2 этаже, и почувствовал: здесь такая атмосфера, энергетика, что надо делать студию! Еще и обнаружил, что есть отдельный вход из двора. Так совпало, что к этому времени помещения уже взяли в аренду. Я договорился с этим человеком, что сниму у него комнату. Она лет 20 пустовала, была совсем заброшена, ни отопления, ни воды.

От кондитерского производства в помещении сохранился небольшой пищевой лифт, с его помощью поднимали продукты. Теперь ребята используют его как шкаф. В 90-е годы комната превратилась в кабинет директора ювелирного магазина, где был колоритный «доевроремонт», от него остались деревянные панели, которые новые хозяева решили сохранить. Хотя сил и времени в помещение пришлось вложить много.

— Впервые пришла сюда полгода назад. Здесь были голые стены, мойка и Сережа! — рассказывает Катя.

— Я сам делал окошки, покрашено помещение моими руками. Только батареи нам помогали ставить, остальное собственными силами сделали, — подчеркивает Сергей. — С сентября начали ремонт, делали его вместе с Катей. До сих пор не останавливаемся. Как потеплело, занялись двором.

Осматриваем необычную студию. Выясняется, что большое полотно — это подарок, ее автор — Анна Молл, дизайнер из Германии. На другой стене — как перекличка, еще одна бело-синяя работа. Это Катя, увидев картину, вспомнила, что писала похожую еще в школе и доделала ее.

Стол был в кабинете, его только покрасили и оставили как директорский. За спиной у Сергея висит тибетская тханка, он увлекается буддизмом и индуизмом с детства.

А колоритные кресла в студии из камерного театра Алевтины Буханченко.

— Осенью театр закрыли, их помещение относилось к тому же ЖЭУ, что наше. Мне предложили забрать интересные вещи из реквизита, который там бросили. Сказали, иначе все увезем завтра на свалку, — уточняет Сергей. — Мы поспешили взять некоторые предметы. Картины-декорации, часть из которых Катя покрасила, маску, юбилейное полотно в честь 400-летия Томска (оно висело в кабинете Буханченко). В подъезде мы повесили несколько афиш.

Инстаграм столетней давности

Но, конечно, не все необычные предметы, «поселившиеся» в студии нашли в опустевшем театре. Старинный фолиант — это альбом, собрание дореволюционных открыток, им больше 100 лет. Коллекцию собирали несколько десятилетий, потом ее купил увлеченный антиквариатом друг Сергея и отдал ему на временное хранение.

— Инстаграм начала ХХ века! — смеется Сергей. — Дружба с антикварщиком — путь к настоящим ретро-сокровищам!

Старый проигрыватель пока молчит — ждет иглы, а пластинки для него уже есть.

Коллекция опасных бритв середины ХХ века скрыта от глаз посетителей, но скоро для нее, вероятно, сделают специальную витрину в музейном духе.

— Советская бритва произведена в 1939 году, мощная, на нее много металла потрачено, а французская, 1942 года создания, заметно изящнее, — показывает свое собрание бритв мастер. — Это точилка для бритв. Есть у меня и древняя плойка, даже не знаю, как ее правильно нагревать. Бритвами пока не пользовался — надо довести их до ума, наточить. Правда, работать ими в студии не удастся — по санитарным правилам и нормам теперь можно пользоваться только индивидуальными лезвиями.

Рядом с современными книгами — дореволюционные, с ятями. И старинные рекламные объявления есть. В них нахваливают «Кремъ», который вовсе не крем, а сорт махорки. С этими пожелтевшими листами связана целая история. Ребят попросили помочь с ремонтом на 3 этаже пассажа Второва, что расположен в соседнем здании. Дальше — как в приключенческом романе — в полу была дыра, где лежало много старинных бумаг, среди них и реклама из прошлого.

Во дворе

Когда потеплело, ребята взялись за двор. Для начала хотели, чтобы людям было не страшно в него заходить. Покрасили стену в желтый цвет (посмотрят, каким будет после реставрации пассаж Второва и, возможно, подберут более гармоничный цвет), сделали инсталляцию, вывезли мусор.

— Я, как дворник, каждый день подметаю наш двор, огородил в нем место для парковки тех, кто к нам приходит, — рассказывает Сергей. — Мы в закрытом техническом режиме работаем. Все правила соблюдаем, бактерицидная лампа у нас есть. Стрижем пока только мужчин — я мужской мастер, женского еще ищу. К открытию потихоньку готовимся, надо вывеску повесить. Пока называемся просто «Студия на Батенькова». Масштабное открытие в ближайшем будущем бессмысленно, поскольку рядом с нами идут строительные работы. Скоро будут асфальтировать двор, ремонтировать соседний дом.

Главным в своем необычном проекте Сергей и Катя считают не коммерческий интерес, а самореализацию. Они чувствуют себя скорее художниками, чем предпринимателями. Студия помогает им выразить себя, а заодно и сделать любимый город уютнее.

— Люблю старое пространство, старинные вещи до эмоциональной дрожи, — говорит Сергей. — Историей интересуюсь с детства, учился на истфаке, правда, не окончил его. Но к прошлому неравнодушен до сих пор.

Фото: Владимир Дударев

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