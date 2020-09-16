Делай нормально. Как простой парень из Богашева создал мастерскую креативных интерьеров

16 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

АВТОР Егор Хворенков

Каждый из нас в свое время задумывался о том, чтобы начать свое дело. Чуть меньше людей попробовали это сделать. Получилось у десятков, получилось хорошо — у единиц. Одна из таких единиц — мастерская Timbergoods, создающая крутые штуки, в том числе и для томских заведений.

О том, как два друга перестали делать «скворечники» в гараже и перешли к производству креативной мебели, «Томский Обзор» узнал у основателей Timbergoods Артема Порохина и Алексея Варфоломеева.

Начало

Артем Порохин — слева Фото: Вероника Белецкая

Как и многие известные стартапы, Timbergoods начинался в гараже. У истоков мастерской стояли три человека, двое из которых остались в проекте до сегодняшнего дня. Первую мебель ребята начали делать около 6 лет назад.

«Идея родилась в узком кругу людей, с которыми я это дело дальше и тяну. Мы сидели и думали, что надоело работать на кого-то и делать то, что тебе не нравится. Поэтому просто решили заняться мебелью», — рассказывает Артем Порохин.

До этого Артем учился в ТГАСУ (но не доучился), занимался установкой окон, был сборщиком мебели, делал ремонты и даже пиццу в Make Love Pizza в пору, когда там была только доставка.

Мебель в кафе Make Love Pizza сделана Timbergoods Фото: Timbergoods

«Там я заработал хорошие связи. Годовая работа на мебели тоже была очень хорошей практикой. Это было скучно, но так я получил много опыта, — вспоминает Артем. — Установка окон в свое время была хорошей подработкой, когда эта сфера была не так развита в Томске. За лето можно было заработать хорошие деньги. Отчасти благодаря этому появилась возможность создать бизнес».

Так в 2014 году разговоры о своем деле перешли в практическую плоскость. Ребята «скинулись», собрали около 300 тысяч рублей, купили базовое оборудование (часть из которого действует на производстве до сих пор), сняли гараж за очень небольшие деньги и начали делать «скворечники».

«В тот момент было очень сырое понимание того, что мы будем делать, просто хотелось работать», — вступает в разговор Алексей Варфоломеев.

Артем и Алексей Фото: Timbergoods

«Изначально были простые тумбочки, которые везде есть. Мы недолго делали эти „скворечники“. Мы попробовали, поняли, что нельзя такое отдавать людям и сразу переросли их. Потребовалось нам 2-3 месяца на это, — вспоминает Артем. — Сначала показываешь то, что делаешь, друзьям, начинаешь им предлагать, рассказывать о себе. В наше время интернет решает очень много. Сделали странички в социальных сетях, начали экспериментировать и свои эксперименты показывать людям. Естественно, свои работы постоянно сравниваешь с теми, на кого ты хочешь быть похожим, и стремишься к определенному качеству».

О заработке в первое время говорить особо не приходилось. Работа в гараже была скорее хобби, на которое уходило очень много сил и времени. Первые два года Артем продолжал работать в Make Love Pizza, чтобы обеспечивать свои базовые потребности — еда, жилье, аренда гаража. Ребята очень сильно рисковали, залезали в крупные долги из-за того, что не могли грамотно выстроить работу и даже думали закрываться. Но упорство и вера в себя их не покидали, поэтому станки в Timbergoods работают и сегодня.

«Первые два года были сплошные метания. Экономику предприятия мы вообще не знали и приходим к ней только сейчас, через 4 года — как бюджет делать, как людям платить, как деньги на это вытаскивать. Образования экономического ни у Леши, ни у меня не было. Мы просто учились на своих ошибках, — говорит Артем. — Мы больше чем два года работали сами. Люди начали привлекаться только на третий год, тогда мы наняли одного человека. Но это было тяжело. Сейчас мы понимаем, как надо работать с подчиненными, как надо давать задания. Первый год это был хаос полный».

«Поначалу мы никак не оценивали стоимость своих работ — смотришь цену материалов. Но тут надо понимать, насколько адекватно ты можешь оценить необходимое количество. У нас и с этим проблемы были, — рассказывает Алексей. — Мы закладываем один объем, а уходит в два раза больше. Это от неопытности: не понимаешь, сколько тебе нужно купить. В итоге стоимость продукта получается заниженной».

Интерьер барбершопа «Короче» Фото: Timbergoods

Спустя пару лет Timbergoods выбрались из гаража в производственное помещение подвального типа на Алтайской, 161. Тогда казалось, что предприятие расширилось, но с высоты нынешнего опыта ребята отмечают, что по сути ничего не изменилось. Главное — пришло понимание перспектив, а затем, произошло то, что сделало Timbergoods таким, какой он есть сегодня.

Работа с дизайнером

Один из ключевых моментов в жизни мастерской случился три года назад. Тогда ребята впервые начали работать с дизайнерами, воплощая в жизнь их идеи.

«Это было просто через знакомых. Они сказали: «Хотим заказать у вас то-то, вот дизайн-проект», — и так мы познакомились с дизайнером, — рассказывает Артем.

Timbergoods начали встраиваться в своеобразную сеть — дизайнеры-прорабы-мастерские. Все они работают в одной крепкой связке при создании интерьеров — домов или заведений. Дизайнеры рекомендуют тех, к кому может обратиться клиент, заказавший дизайн-проект. Прорабы знают, кто делает хорошую мебель, которая встает на свои места согласно проекту, и рекомендуют ее создателей своим клиентам. Мастерские, в свою очередь, могут порекомендовать и тех, и других.

В каких интерьерах можно увидеть мебель Timbergoods?

«Сейчас мы работаем с 10-15 дизайнерами и уже понимаем некие правила взаимодействия, — говорит Артем. — Чем больше ты посвятишь времени общению с дизайнером, знакомству, проработке дизайн-проекта, чем больше посвятишь времени его расчетам, тем меньше будет вопросов потом на финишном этапе. Чем больше ты согласуешь нюансов, тем лучше. Если дизайнер хочет с нами работать, то он будет учитывать наши возможности. У нас фишка в том, что мы всегда пытаемся максимально повторить то, что существует на проекте. Наверное, за это нас некоторые клиенты очень уважают».

Кафе Soupculture Фото: Timbergoods

Новый дом

Набравшись опыта в 2017–2018 году, Timbergoods перебрались на новое место — в здание на Нахимова, 8. Там же нашла свой последний приют легендарная «Засада». Ребят туда по знакомству пригласил мастер-ремесленник Александр Белов. Он предложил совместно снимать производственные площади.

«Это было самое крутое место, которое у нас было и, наверное, будет, — вспоминает Артем. — Но мы переоценили свои силы. Была очень высокая аренда, с которой мы перестали справляться, накапливались долги. Но было очень круто. Всем клиентам очень нравилось, все были супердовольны, что у нас такие условия. Но первое, что мы там поняли там — мы слишком рано туда переехали».

Задержаться в крутом месте не получилось. Виной тому даже не высокая аренда. У здания сменились арендодатели, в итоге его закрыли. Артем сожалеет об этом до сих пор:

«Это грустно, очень крутое и перспективное место для таких ребят, как мы. Сейчас мы понимаем, что могли бы тянуть его, дальше развиваться».

С Нахимова Timbergoods переехали в помещения на Пушкина. Здесь им было удобно в плане аренды, однако не хватало места. Последовал еще один переезд, и сейчас ребята снимают половину здания на Ивановского, которое раньше занимал «Вирион». Долгожданное огромное помещение позволило расширить производство, появилось больше места для работы, хранения материалов и готовых заказов. Все это, как и в начале, без «дядь» с большими деньгами.

С опытом к мастерской пришла и определенная известность. А вместе с ней и желающие приобщиться к делу. Правда, люди, которые «любят работать с деревом для души», не очень подошли для производства.

«Всякие вопросы бывают, ты не можешь прийти к чему-то сразу, а потом понимаешь, что кто-то был прав — не прав, надо было просто о чем-то договориться. Нужно адекватно оценивать свои силы и другого человека, прислушиваться к нему, и будет все ок», — говорит Артем.

Так что же делают?

Создатели Timbergoods отмечают, что до сих пор не нашли своего места на рынке, но стремятся к максимальному качеству:

«Качество — это наша фишка. Для нас самих это качественный продукт. Сравнивая с другими людьми, мы видим, что можем стремиться к большему. В Томске есть несколько крутых компаний, которые находятся на следующем этапе, и мы к нему стремимся», — объясняет Артем Порохин.

В мастерской готовы взяться за все, что может быть в интерьере квартиры — от мебели, до кухонь и санузлов. Также здесь могут делать элементы интерьера, и покрытия для пола или стен, если те будут отвечать проекту. Правда, многое зависит от базы.

Мебель в интерьерах квартир Фото: Timbergoods

«Хорошо, когда есть современный ремонт. Заказчику проще объяснить, что нужно, размеры отослать, посмотреть на то, что ему нужно. В итоге клиент получит то изделие, которое хочет. А если совдеповский ремонт — все стены неровные, можешь с размером накосячить, много проблем. Поэтому сейчас стараемся работать по дизайн-проектам. 80% работ по ним», — говорит Артем.

«Но если изделие не монтируется куда-то, проблем нет. Отдельно стоящая тумба, например, — поставил и забыл. Если это надо встроить в проем или углом шкаф сделать, тогда хороший ремонт очень много решает», — добавляет Алексей Варфоломеев.

Мебель в интерьере Фото: Timbergoods

Отдельная эпопея проб и ошибок касалась подбора материалов. В Томской области нет проблем с сосной. Ценные породы дерева — дуб, ясень и другие — ребята находят в Новосибирске. В мастерской отмечают, что найти нужное сырье, а также узнать подробности вроде бы распространенных техпроцессов не так просто. Коллеги по цеху, даже знакомые, оказываются достаточно скупы и неохотно делятся профессиональными секретами (речь идет не о ноу-хау, а о некоторых рядовых процессах). В этом плане на помощь внезапно приходят поставщики. Производители фурнитуры и лакокрасочных покрытий оказываются очень отзывчивыми и готовы поделиться секретами определенных техпроцессов.

The road so far

За шесть лет работы в Timbergoods сильно подтянули качество и развили производство — отработали процессы, пополнили техническую базу. В связи с этим выросла и цена. Как отмечаются основатели мастерской, теперь их продукция стоит в три раза дороже.

«Сейчас те люди, которые у нас заказывали три года назад приходят к нам за табуреткой или обеденным столом. Мы озвучиваем цену и они говорят — мы подумаем. Просто они уже привыкли к другому. Сейчас мы переходим на другой уровень клиентов. Раньше мы и качество намного хуже предлагали. Теперь люди приходят к нам за качеством», — объясняет Артем.

В сегодняшнем своем состоянии Timbergoods не продает себя — в мастерской нет отдела продаж. Чтобы развиться ребятам хватило того, что они встроились в дизайнерско-прорабскую сеть. Тем не менее, в планах мастерской открытие отдела продаж, а также привлечение штатного дизайнера, чтобы у мастерской наконец появилось свое «лицо», фирменный стиль, который бы читался и в производимой ими продукции.

Сейчас в Timbergoods работают 4 человека. В месяц мастерская отрабатывает от 1 до 3 больших заказов. «Я думаю, что в итоге результат превзошел ожидания», — заключает Алексей.

«Я не рассчитывал, что у нас будут 4 человека работать, — добавляет Артем. — Это немного, но мы думали, что будет пара помощников, и все будет иначе. Сейчас это выглядит как мастерская, и мы уже стремимся управлять людьми».

Фото: Вероника Белецкая

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