Делай нормально. Как простой парень из Богашева создал мастерскую креативных интерьеров
Каждый из нас в свое время задумывался о том, чтобы начать свое дело. Чуть меньше людей попробовали это сделать. Получилось у десятков, получилось хорошо — у единиц. Одна из таких единиц — мастерская Timbergoods, создающая крутые штуки, в том числе и для томских заведений.
О том, как два друга перестали делать «скворечники» в гараже и перешли к производству креативной мебели, «Томский Обзор» узнал у основателей Timbergoods Артема Порохина и Алексея Варфоломеева.
Начало
Как и многие известные стартапы, Timbergoods начинался в гараже. У истоков мастерской стояли три человека, двое из которых остались в проекте до сегодняшнего дня. Первую мебель ребята начали делать около 6 лет назад.
«Идея родилась в узком кругу людей, с которыми я это дело дальше и тяну. Мы сидели и думали, что надоело работать на кого-то и делать то, что тебе не нравится. Поэтому просто решили заняться мебелью», — рассказывает Артем Порохин.
До этого Артем учился в ТГАСУ (но не доучился), занимался установкой окон, был сборщиком мебели, делал ремонты и даже пиццу в Make Love Pizza в пору, когда там была только доставка.
«Там я заработал хорошие связи. Годовая работа на мебели тоже была очень хорошей практикой. Это было скучно, но так я получил много опыта, — вспоминает Артем. — Установка окон в свое время была хорошей подработкой, когда эта сфера была не так развита в Томске. За лето можно было заработать хорошие деньги. Отчасти благодаря этому появилась возможность создать бизнес».
Так в 2014 году разговоры о своем деле перешли в практическую плоскость. Ребята «скинулись», собрали около 300 тысяч рублей, купили базовое оборудование (часть из которого действует на производстве до сих пор), сняли гараж за очень небольшие деньги и начали делать «скворечники».
«В тот момент было очень сырое понимание того, что мы будем делать, просто хотелось работать», — вступает в разговор Алексей Варфоломеев.
«Изначально были простые тумбочки, которые везде есть. Мы недолго делали эти „скворечники“. Мы попробовали, поняли, что нельзя такое отдавать людям и сразу переросли их. Потребовалось нам 2-3 месяца на это, — вспоминает Артем. — Сначала показываешь то, что делаешь, друзьям, начинаешь им предлагать, рассказывать о себе. В наше время интернет решает очень много. Сделали странички в социальных сетях, начали экспериментировать и свои эксперименты показывать людям. Естественно, свои работы постоянно сравниваешь с теми, на кого ты хочешь быть похожим, и стремишься к определенному качеству».
О заработке в первое время говорить особо не приходилось. Работа в гараже была скорее хобби, на которое уходило очень много сил и времени. Первые два года Артем продолжал работать в Make Love Pizza, чтобы обеспечивать свои базовые потребности — еда, жилье, аренда гаража. Ребята очень сильно рисковали, залезали в крупные долги из-за того, что не могли грамотно выстроить работу и даже думали закрываться. Но упорство и вера в себя их не покидали, поэтому станки в Timbergoods работают и сегодня.
«Первые два года были сплошные метания. Экономику предприятия мы вообще не знали и приходим к ней только сейчас, через 4 года — как бюджет делать, как людям платить, как деньги на это вытаскивать. Образования экономического ни у Леши, ни у меня не было. Мы просто учились на своих ошибках, — говорит Артем. — Мы больше чем два года работали сами. Люди начали привлекаться только на третий год, тогда мы наняли одного человека. Но это было тяжело. Сейчас мы понимаем, как надо работать с подчиненными, как надо давать задания. Первый год это был хаос полный».
«Поначалу мы никак не оценивали стоимость своих работ — смотришь цену материалов. Но тут надо понимать, насколько адекватно ты можешь оценить необходимое количество. У нас и с этим проблемы были, — рассказывает Алексей. — Мы закладываем один объем, а уходит в два раза больше. Это от неопытности: не понимаешь, сколько тебе нужно купить. В итоге стоимость продукта получается заниженной».
Спустя пару лет Timbergoods выбрались из гаража в производственное помещение подвального типа на Алтайской, 161. Тогда казалось, что предприятие расширилось, но с высоты нынешнего опыта ребята отмечают, что по сути ничего не изменилось. Главное — пришло понимание перспектив, а затем, произошло то, что сделало Timbergoods таким, какой он есть сегодня.
Работа с дизайнером
Один из ключевых моментов в жизни мастерской случился три года назад. Тогда ребята впервые начали работать с дизайнерами, воплощая в жизнь их идеи.
«Это было просто через знакомых. Они сказали: «Хотим заказать у вас то-то, вот дизайн-проект», — и так мы познакомились с дизайнером, — рассказывает Артем.
Timbergoods начали встраиваться в своеобразную сеть — дизайнеры-прорабы-мастерские. Все они работают в одной крепкой связке при создании интерьеров — домов или заведений. Дизайнеры рекомендуют тех, к кому может обратиться клиент, заказавший дизайн-проект. Прорабы знают, кто делает хорошую мебель, которая встает на свои места согласно проекту, и рекомендуют ее создателей своим клиентам. Мастерские, в свою очередь, могут порекомендовать и тех, и других.
В каких интерьерах можно увидеть мебель Timbergoods?
- Кафе Make Love Pizza, пр. Ленина, 85а, пр. Комсомольский, 14а.
- Кафе «Сырник», ул. Нахимова, 2.
- Кафе быстрого питания Soupculture, ул. Усова, 3.
- Барбершоп «Короче», ул. Розы Люксембург, 22а.
- Барбершоп Сhop-Сhop, пр. Фрунзе, 4.
- Магазин морских деликатесов «Берега», ул. Советская улица, 46.
- Кофейня «Эндорфин», пр. Ленина 41.
- Летняя веранда ресторана «Сибирь».
«Сейчас мы работаем с 10-15 дизайнерами и уже понимаем некие правила взаимодействия, — говорит Артем. — Чем больше ты посвятишь времени общению с дизайнером, знакомству, проработке дизайн-проекта, чем больше посвятишь времени его расчетам, тем меньше будет вопросов потом на финишном этапе. Чем больше ты согласуешь нюансов, тем лучше. Если дизайнер хочет с нами работать, то он будет учитывать наши возможности. У нас фишка в том, что мы всегда пытаемся максимально повторить то, что существует на проекте. Наверное, за это нас некоторые клиенты очень уважают».
Новый дом
Набравшись опыта в 2017–2018 году, Timbergoods перебрались на новое место — в здание на Нахимова, 8. Там же нашла свой последний приют легендарная «Засада». Ребят туда по знакомству пригласил мастер-ремесленник Александр Белов. Он предложил совместно снимать производственные площади.
«Это было самое крутое место, которое у нас было и, наверное, будет, — вспоминает Артем. — Но мы переоценили свои силы. Была очень высокая аренда, с которой мы перестали справляться, накапливались долги. Но было очень круто. Всем клиентам очень нравилось, все были супердовольны, что у нас такие условия. Но первое, что мы там поняли там — мы слишком рано туда переехали».
Задержаться в крутом месте не получилось. Виной тому даже не высокая аренда. У здания сменились арендодатели, в итоге его закрыли. Артем сожалеет об этом до сих пор:
«Это грустно, очень крутое и перспективное место для таких ребят, как мы. Сейчас мы понимаем, что могли бы тянуть его, дальше развиваться».
С Нахимова Timbergoods переехали в помещения на Пушкина. Здесь им было удобно в плане аренды, однако не хватало места. Последовал еще один переезд, и сейчас ребята снимают половину здания на Ивановского, которое раньше занимал «Вирион». Долгожданное огромное помещение позволило расширить производство, появилось больше места для работы, хранения материалов и готовых заказов. Все это, как и в начале, без «дядь» с большими деньгами.
С опытом к мастерской пришла и определенная известность. А вместе с ней и желающие приобщиться к делу. Правда, люди, которые «любят работать с деревом для души», не очень подошли для производства.
«Всякие вопросы бывают, ты не можешь прийти к чему-то сразу, а потом понимаешь, что кто-то был прав — не прав, надо было просто о чем-то договориться. Нужно адекватно оценивать свои силы и другого человека, прислушиваться к нему, и будет все ок», — говорит Артем.
Так что же делают?
Создатели Timbergoods отмечают, что до сих пор не нашли своего места на рынке, но стремятся к максимальному качеству:
«Качество — это наша фишка. Для нас самих это качественный продукт. Сравнивая с другими людьми, мы видим, что можем стремиться к большему. В Томске есть несколько крутых компаний, которые находятся на следующем этапе, и мы к нему стремимся», — объясняет Артем Порохин.
В мастерской готовы взяться за все, что может быть в интерьере квартиры — от мебели, до кухонь и санузлов. Также здесь могут делать элементы интерьера, и покрытия для пола или стен, если те будут отвечать проекту. Правда, многое зависит от базы.
«Хорошо, когда есть современный ремонт. Заказчику проще объяснить, что нужно, размеры отослать, посмотреть на то, что ему нужно. В итоге клиент получит то изделие, которое хочет. А если совдеповский ремонт — все стены неровные, можешь с размером накосячить, много проблем. Поэтому сейчас стараемся работать по дизайн-проектам. 80% работ по ним», — говорит Артем.
«Но если изделие не монтируется куда-то, проблем нет. Отдельно стоящая тумба, например, — поставил и забыл. Если это надо встроить в проем или углом шкаф сделать, тогда хороший ремонт очень много решает», — добавляет Алексей Варфоломеев.
Отдельная эпопея проб и ошибок касалась подбора материалов. В Томской области нет проблем с сосной. Ценные породы дерева — дуб, ясень и другие — ребята находят в Новосибирске. В мастерской отмечают, что найти нужное сырье, а также узнать подробности вроде бы распространенных техпроцессов не так просто. Коллеги по цеху, даже знакомые, оказываются достаточно скупы и неохотно делятся профессиональными секретами (речь идет не о ноу-хау, а о некоторых рядовых процессах). В этом плане на помощь внезапно приходят поставщики. Производители фурнитуры и лакокрасочных покрытий оказываются очень отзывчивыми и готовы поделиться секретами определенных техпроцессов.
The road so far
За шесть лет работы в Timbergoods сильно подтянули качество и развили производство — отработали процессы, пополнили техническую базу. В связи с этим выросла и цена. Как отмечаются основатели мастерской, теперь их продукция стоит в три раза дороже.
«Сейчас те люди, которые у нас заказывали три года назад приходят к нам за табуреткой или обеденным столом. Мы озвучиваем цену и они говорят — мы подумаем. Просто они уже привыкли к другому. Сейчас мы переходим на другой уровень клиентов. Раньше мы и качество намного хуже предлагали. Теперь люди приходят к нам за качеством», — объясняет Артем.
В сегодняшнем своем состоянии Timbergoods не продает себя — в мастерской нет отдела продаж. Чтобы развиться ребятам хватило того, что они встроились в дизайнерско-прорабскую сеть. Тем не менее, в планах мастерской открытие отдела продаж, а также привлечение штатного дизайнера, чтобы у мастерской наконец появилось свое «лицо», фирменный стиль, который бы читался и в производимой ими продукции.
Сейчас в Timbergoods работают 4 человека. В месяц мастерская отрабатывает от 1 до 3 больших заказов. «Я думаю, что в итоге результат превзошел ожидания», — заключает Алексей.
«Я не рассчитывал, что у нас будут 4 человека работать, — добавляет Артем. — Это немного, но мы думали, что будет пара помощников, и все будет иначе. Сейчас это выглядит как мастерская, и мы уже стремимся управлять людьми».
Фото: Вероника Белецкая