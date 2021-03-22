Томский оркестр «ТГУ — 62» сыграет музыку двух гениев джаза

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2021 // Фото: vk.com/cctsu

В четверг, 25 марта, в Центре культуры Томского государственного университета (пр.Ленина, 36) пройдет концерт «Два гения», посвященный творчеству известных музыкантов Дюка Элингтона и Каунта Бейси, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Дюк Элингтон — смелый экспериментатор и новатор, который поменял привычные роли инструментов в биг-бэндах. За свою жизнь Дюк получил множество наград и почестей, в том числе и Президентскую медаль Свободы - высшую награду США для гражданских лиц. В 1965 году его рекомендовали к получению Пулитцеровской премии за 40-летний вклад в развитие музыкального искусства.

Бейси — мастер интенсивного свинга. Он был одной из самых значительных фигур в истории свинга. Он сделал блюз универсальным жанром — в его оркестре звучали и быстрые блюзы, и медленные, и трагические, и гротесковые. Бейси оказал большое влияние на пианистов 50-х годов школы Западного побережья.

За дирижёрским пультом будет заслуженный артист РФ, маэстро Владимир Толкачев (Новосибирск, саксофон).

«Его многолетний опыт работы вместе с джаз-оркестром „ТГУ-62“ поможет с головой окунуться в музыкальную атмосферу эпохи расцвета джаза», — отмечают организаторы.

Начало концерта в 19.00.

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