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Ночью в Томске загорелся завод резиновой обуви

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Минувшей ночью, 22 марта, в Томске произошел пожар в цехе по производству резиновой обуви, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в кирпичном цехе 100х200 метров и высотой в 15 метров поступило в 1.36. К приезду пожарных шел дым из вентиляционных шахт здания. До этого из здания самостоятельно эвакуировался один человек. Еще двоих эвакуировали пожарные.

Возгорание удалось ликвидировать в 3.11. В результате в цехе обгорело станочное оборудование, сгорела готовая продукция. Площадь пожара составила 150 кв.метров. На месте работали 19 единиц техники и 68 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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