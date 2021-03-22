Ночью в Томске загорелся завод резиновой обуви

22 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 22 марта, в Томске произошел пожар в цехе по производству резиновой обуви, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в кирпичном цехе 100х200 метров и высотой в 15 метров поступило в 1.36. К приезду пожарных шел дым из вентиляционных шахт здания. До этого из здания самостоятельно эвакуировался один человек. Еще двоих эвакуировали пожарные.

Возгорание удалось ликвидировать в 3.11. В результате в цехе обгорело станочное оборудование, сгорела готовая продукция. Площадь пожара составила 150 кв.метров. На месте работали 19 единиц техники и 68 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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