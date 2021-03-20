Томичей ждет мокрый снег и дождь

20 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 21 марта, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами по юго-востоку без существенных осадков, в отдельных районах гололедные явления, усиление ветра с порывами ночью до 15-20 м/с, днем до 17-22 м/с, в отдельных районах гололедные явления, на дорогах ночью и утром сильная гололедица», — говорится в сообщении.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха днем 6°С. Ветер юго-западный, 7 м/с.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: