Часть производства «Уралкабеля» перенесут на площадки томского «Сибкабеля»

19 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) инвестирует около 2 млрд рублей в перенос производства АО «Уралкабель», входящего в состав холдинга «Кабельный альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК), на площадки томского «Сибкабеля» и кольчугинского «Электрокабеля», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина.

«Мы планируем в конце года (2021 года — прим.ред.) начать демонтаж здания. Производство сейчас перевозится, но там есть государственные заказы на кабельную продукцию. До конца года они будут выполнены. Переносится на площадку в Томске и на площадку в Кольчугино. Это большие инвестиции — перенести действующее производство. Инвестиции около 2 млрд рублей», — сказал он.

Мордовин уточнил, что сотрудники «Уралкабеля» будут трудоустроены в рамках холдинга.

На территории завода планируется строительство жилого комплекса. «На сегодняшний день у нас подготовлен проект планировки, он согласован со всеми городскими службами. Жилой комплекс обеспечен социальной инфраструктурой: детскими садами, есть место для строительства новой школы на ВИЗе (район Екатеринбурга — прим.ред.). Мы ждем, когда будут внесены изменения в генплан. Со следующего года мы планируем начать застройку большой территории 5,5 га практически в центре города», — добавил он.

Как сообщалось ранее, для переноса «Уралкабеля» рассматривались разные площадки в пригороде Екатеринбурга, а также производственная площадка «Уралэлектромеди» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в г.Верхняя Пышма.

Мордовин ранее сообщал, что компания планирует инвестировать в строительство жилого комплекса «Нагорный» на площадке завода «Уралкабель» в Екатеринбурге порядка 11 млрд рублей. Строительство жилья, рассчитанного на 5,5 тыс. жителей, началось осенью 2018 года.

«Уралкабель» производит провода и кабели с 1941 года. С апреля 2006 года предприятие входит в структуру электротехнического комплекса УГМК, а с августа 2011 года — в ХКА.

ООО «Холдинг «Кабельный альянс» объединяет АО «Сибкабель», АО «Уралкабель», АО «ЭКЗ» и Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (Томск). Холдинг производит кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности: энергетической, нефтяной, горнорудной, транспортной, организаций связи.

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