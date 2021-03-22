Томский художник нарисовал иллюстрации для книги рецептов одной французской пары

22 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Авдеев

Томский художник Сергей Авдеев создал иллюстрации для семейной кулинарной книги пары из Парижа. Издание, вышедшее небольшим тиражом, содержит рецепты блюд из разных стран и культур, которые авторы собирали во время путешествий.

«Познакомились в интернете, им понравились мои иллюстрации и они предложили сделать им для книги серию акварельных иллюстраций, — рассказал „Томскому Обзору“ Сергей Авдеев. — У них были их собственные фотографии всех блюд, они присылали их мне вместе с описанием состава, а также наиболее важных вкусовых свойств. Это был очень важный для них проект, некоммерческий и с небольшим тиражом».

По словам художника, часто рецепты сопровождались очень эмоциональными описаниями. Многие блюда были частью традиций — их готовили во время семейных праздников и застолий. Тем не менее, композиции художник придумывал самостоятельно — ему необходимо было изобразить на фоне готового блюда необходимые ингредиенты, а также отразить колорит раздела книги, сохранив при этом единый стиль в иллюстрациях.

Работа над книгой велась на протяжении 2-3 месяцев. Изначально она создавалась для друзей и родственников.

«Книга получилась очень качественная, напечатана в одном парижском издательстве. Она довольно большая, в твердом переплете и с хорошей печатью, — рассказывает Сергей Авдеев. — После печати я получил 1 экземпляр в подарок, а все оригиналы акварелей я отправил авторам. До этого был небольшой опыт иллюстрирования разной литературы, но это был первый большой художественный опыт и первые фуд-иллюстрации. У меня даже была мысль сделать выставку оригиналов рисунков для книги, поскольку они смотрелись как самостоятельные полноценные художественные произведения и могли составить хорошую и большую художественную экспозицию».

Иллюстрации: Сергей Авдеев

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