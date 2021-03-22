Томский художник нарисовал иллюстрации для книги рецептов одной французской пары
Томский художник Сергей Авдеев создал иллюстрации для семейной кулинарной книги пары из Парижа. Издание, вышедшее небольшим тиражом, содержит рецепты блюд из разных стран и культур, которые авторы собирали во время путешествий.
«Познакомились в интернете, им понравились мои иллюстрации и они предложили сделать им для книги серию акварельных иллюстраций, — рассказал „Томскому Обзору“ Сергей Авдеев. — У них были их собственные фотографии всех блюд, они присылали их мне вместе с описанием состава, а также наиболее важных вкусовых свойств. Это был очень важный для них проект, некоммерческий и с небольшим тиражом».
По словам художника, часто рецепты сопровождались очень эмоциональными описаниями. Многие блюда были частью традиций — их готовили во время семейных праздников и застолий. Тем не менее, композиции художник придумывал самостоятельно — ему необходимо было изобразить на фоне готового блюда необходимые ингредиенты, а также отразить колорит раздела книги, сохранив при этом единый стиль в иллюстрациях.
Работа над книгой велась на протяжении 2-3 месяцев. Изначально она создавалась для друзей и родственников.
«Книга получилась очень качественная, напечатана в одном парижском издательстве. Она довольно большая, в твердом переплете и с хорошей печатью, — рассказывает Сергей Авдеев. — После печати я получил 1 экземпляр в подарок, а все оригиналы акварелей я отправил авторам. До этого был небольшой опыт иллюстрирования разной литературы, но это был первый большой художественный опыт и первые фуд-иллюстрации. У меня даже была мысль сделать выставку оригиналов рисунков для книги, поскольку они смотрелись как самостоятельные полноценные художественные произведения и могли составить хорошую и большую художественную экспозицию».
Иллюстрации: Сергей Авдеев
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».