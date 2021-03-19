Цифровые технологии повышают эффективность нефтедобычи «Газпром нефти» в Томской и Омской областях

19 марта 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» запустил цифровой двойник Урмано-Арчинской группы месторождений в Томской области. Инновационная система является одним из инструментов Центра управления добычей, объединяющего модели нефтегазовой инфраструктуры промыслов. Ее запуск позволит увеличить добычу углеводородов, повысить экологичность производства и уровень полезного использования попутного нефтяного газа.



Для месторождений Урмано-Арчинской группы, отличающихся высоким газовым фактором, создан интегрированный цифровой двойник, объединяющий модели пластов, скважин и инфраструктурных объектов. Он повышает эффективность управления добывающим фондом, системой сбора и подготовки нефти, обеспечивая максимальный уровень полезного использования попутного нефтяного газа на промыслах.



Сегодня Центр управления добычей «Газпромнефть-Востока» (ЦУД) круглосуточно контролирует работу 49 кустовых площадок, свыше 500 скважин и 5 объектов подготовки углеводородов 10 месторождений в Томской и Омской областях. С помощью цифровых инструментов аналитики и прогнозирования инженеры сопровождают процессы добычи, доведения нефти до товарных параметров и ее транспортировки.



Деятельность Центра управления добычей сопровождает кросс-функциональная команда, включающая инженеров, геологов, технологов и IT-специалистов. Цифровые системы повышают скорость и качество принятия решений, помогают исключить непроизводственные потери и максимизировать эффективность добычи. В перспективе – по мере ввода новых активов – контроль за их разработкой также будет осуществляться из ЦУДа.



«Газпром нефть» одной из первых начала процесс комплексной цифровизации своих производственных процессов. Сегодня инструменты индустрии 4.0 помогают нам на каждом из этапов новых проектов – от поиска углеводородов и обустройства инфраструктуры промыслов – до сопровождения бурения и текущей эксплуатации активов. Запуск цифровой системы управления добычей в Томской и Омской областях позволит нам максимально эффективно и безопасно - для природы и человека – раскрыть добычной потенциал как зрелых, так и новых месторождений», – отметил Сергей Доктор, глава дирекции по добыче «Газпром нефти».



«Применение цифровых инструментов открывает перед нами уникальные возможности. Инновационные системы позволяют максимально эффективно использовать существующий фонд скважин, в режиме реального времени осуществлять мониторинг 10 месторождений. Мы разработали и запустили интегрированную модель Урмано-Арчинской группы месторождений. Следующий шаг – создание цифровых моделей других активов «Газпромнефть-Востока». Технологии на основе искусственного интеллекта позволят нам быть еще более технологичными и эффективными», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Константин Карабаджак.

Цифровой двойник (англ. Digital Twin) — цифровая копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность управления и бизнеса. Концепция цифрового двойника призвана помочь предприятиям оперативно выявлять и исключать отклонения в производственных процессах, точнее предсказывать их результаты и добиваться максимального качества в своей деятельности.



В Центр управления добычей поступают данные о параметрах нефтегазодобывающего и вспомогательного оборудования, трубопроводов, энергетических систем и других объектов промыслов. После их анализа система подбирает оптимальные режимы загрузки оборудования с учетом текущей добычи, плана, расхода энергоресурсов и десятков других факторов.



ЦУД создан в рамках программы «Газпром нефти» «Актив будущего». Это комплексный подход к организационной и цифровой трансформации бизнес-модели блока разведки и добычи компании на всех уровнях управления — от производственного цеха до корпоративного центра. Задача программы — совершенствование бизнес-процессов, технологичности и развития современной цифровой инструментальной базы для повышения эффективности работы блока и достижение стратегической цели компании: стать бенчмарком отрасли по операционным показателям за счет роста производительности труда и сокращения себестоимости добычи.



ЦУД осуществляет контроль за работой объектов нефтегазодобывающей инфраструктуры Урманского, Арчинского, Шингинского, Западно-Лугинецкого, Кулгинского, Смоляного, Южно-Табаганского, Юго-Западной части Крапивинского, Нижнелугинецкого, Восточно-Мыгинского месторождений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: