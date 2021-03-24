В Томске на строительстве нового учебно-лабораторного корпуса ТГУ завершается устройство котлована

24 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В центре Томска, на месте бывшего профилактория Томского государственного университета, продолжается строительство нового корпуса вуза. На сегодняшний день здесь завершаются работы по устройству котлована, проводятся подготовительные работы для возведения цокольного этажа здания. Об этом «Томскому Обзору» рассказал проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Владимир Андриенко.

«Котлован практически закончен, подготовлены 2/3 свайного поля, залита половина ростверка (верхняя часть фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания). Половина стен цокольного этажа готова. Уже выставлена опалубка под перекрытия первого этажа. В цоколе будет гараж, сейчас выполнят работы по устройству перекрытия и он будет готов», — отметил Владимир Андриенко.

По его словам, на завершение котлована строителям осталась буквально пара дней работы. Также закончен монтаж дренажной системы, отсутствие которой, в свое время, стало причиной разрушения корпуса профилактория ТГУ.

«Так как строительство объекта находится в исторической зоне города, то имеются ограничения по высоте построек ( не более 20 метров), поэтому новый корпус будет состоять из 4 наземных этажей и одного подземного, кроме того общая площадь здания увеличится до 13 тыс м2 за счёт изменения планировочных решений» — уточнил Владимир Андриенко. — потому что теперь в плане здание будет в форме колодца , тогда как прежнее было буквой П.

Сегодня на стройке работают около 80 человек. Само строительство идет по графику, без каких-то значимых задержек. Предполагается, что к концу года корпус здания будет построен. Останется монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка. Этим подрядчики будут заниматься в течение 2022 года.

«Инженерные системы в корпусе смонтируют по типу „умного“ дома, управление которыми будет осуществляться центральным компьютером. Под его контроль попадут система вентиляции, отопления, сигнализации. Все здесь будет автоматизировано. Ничего подобного в ТГУ пока близко даже нет», — рассказывает Владимир Андриенко.

Напомним, здание профилактория ТГУ по пр.Ленина, 49 было демонтировано летом 2018 года в связи с аварийным состоянием. Помимо профилактория в корпусе располагались общежитие ТГУ №4 и гостиница.

Решение усилить конструкцию северного крыла было принято еще весной 2015 года, но после обследовании северного крыла осенью того же года, специалисты из ТГАСУ, выступившие в качестве экспертов-подрядчиков, выдали экспертное заключение об аварийном состоянии здания.. В сентябре того же года была огорожена территория вокруг аварийного здания и проведено выселение студентов. Параллельно было выполнено временное усиление межэтажных перекрытий путем установки специальных ряжевых опор, которые позволили перераспределить нагрузки на аварийных участках до принятия окончательного решения о судьбе здания.

После анализа проведённых обследований было принято решение о демонтаже аварийного здания, разработан проект демонтажа и после получения всех необходимых согласований и разрешений здание было снесено.

Фото: Серафима Кузина

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