Эксперты и общественники предложат корректировки в дизайн-код Томска

19 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Специалисты и эксперты креативных и урбанистических сообществ Томска предложат свои корректировки в дизайн-код города, определяющий его облик. Активисты уже собирают предложения, чтобы консолидировано представить их на очередной встрече с председателем городской Думы Чингисом Акатаевым.

Как рассказал дизайнер, основатель проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков, актуальная редакция дизайн-кода требует дополнений.

«Об этом сразу заявили многие эксперты и специалисты в креативных и урбанистических сообществах Томска. Например, есть крайне сомнительные пункты про разрешение настенных панно, про размещение вывесок выше 2 и 3 этажей, разрешается применение подложек под вывесками, — отмечает Дмитрий Поляков. — То есть, в некоторых случаях в городе ничего не изменится с внедрением кода. Можно трактовать так, что всё, что сейчас есть в городе, отлично соотносится с правилами дизайн-кода. Это не правильно. Эти моменты нужно корректировать и прописывать более строго и однозначно».

Дмитрий отмечает, что в документе не прописан ряд важных вещей. Например, нет ничего о заперете размещения рекламных указателей на дорожных знаках.

«Это тот случай, когда на столбы с дорожными знаками вешают указатель с названием, торгового центра или автосалона и расстоянием до него, — уточняет Дмитрий Поляков. — Эти вещи отвлекают водителей от реальных дорожных знаков, они провоцируют путаницу и затрудняют считывание действительно важных знаков дорожного движения. Возможно, это стоит прописать в дизайн-коде. Как минимум, мы это предложим, потому как дизайн-код - это правила не только для организации внешнего вида фасадов, а в целом набор правил проектирования, требований и рекомендаций по вопросам физического развития местности».

Сейчас активисты собирают предложения от других специалистов. Поделиться своими конструктивными идеями можно, отправив сообщение по адресу polyakov@idealogia.pro или написав Дмитрию в Telegram.

«После запроса к нам на внесение корректировок, поступивших от председателя Думы, мы предложили сформулировать свои мысли и другим специалистам, с которыми имеем контакты и общаемся. Некоторые формулировки и предложения уже получены, их мы оформим в итоговый документ с корректировками и представим на следующей встрече с председателем», — отметил Дмитрий Поляков.

Он также добавил, что сам факт разработки дизайн-кода для города очень важен для Томска. Это первый шаг по преображению внешнего вида города и его имиджа в целом.

«Но нужно осознавать, что документ и процессы внедрения кода должны быть достаточно гибкими на первых этапах его внедрения. Скорее всего, при использовании дизайн-кода в пилотном режиме будут возникать моменты, которые потребуют или изменений или дополнений его структуры по ходу работу, — отметил Дмитрий Поляков. — Каковы будут перспективы у этой затеи с корректировки от нас мы не знаем. Хочется верить, что большинство предложений будет принято. Хотя, конечно, я понимаю, что любой подобный документ проходит строгий процесс согласований и не все предложения пройдут. Поэтому заоблачных надежд тут не строим. Но если есть минимальный шанс каким-то образом подтолкнуть систему внедрения дизайн-кода в нашем городе мы будем использовать этот шанс на 100%».

Напомним, в октябре 2019 года рабочая группа Градосовета при губернаторе рассмотрела проект дизайн-кода Томска, подготовленный администрацией города. Дизайн-код представляет собой иллюстрированный набор правил, требований и рекомендаций по вопросам облика города, который принимается местными властями, следящими за его исполнением. В отличие от градостроительных документов, которые определяют, как строить город, дизайн-код говорит, как город должен выглядеть.

С дизайн-кодом Томска можно ознакомиться здесь.

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