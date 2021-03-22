В Томске открылось кафе американской кухни

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2021 // Фото: instagram.com/campus.tsk

В конце февраля в Томске открылось кафе Campus (ул. Московский тракт 6/4). Гостям предлагают погрузиться в атмосферу классического дайнера с традиционными блюдами американской кухни. Также в заведении периодически проходят мероприятия, например, открытый микрофон.

Как рассказывает Campus в своем Instagram-аккаунте, история создания кафе началась полтора года назад, со встречи бармена Андрея Белявцева и посетителя Александра Семенова. Разговорившись они выяснили, что оба хотят открыть бар. Решив реализовать свое желание они начали искать место, поначалу безуспешно. Тогда Андрей и Александр занялись изготовлением мебели в своей столярной мастерской. Работа над заведением началась в августе, когда друзьям наконец удалось найти место — прямо напротив того бара, где они когда-то познакомились.

Создатели кафе сделали акцент на традиционные американские блюда, такие как крылышки «Баффало», корн-доги, ребра барбекю. Также здесь можно попробовать техасско-мескиканскую кухню.

Создатели бара Александр Семенов и Андрей Белявцев Фото: предоставлено заведением

«Мы придерживаемся традиционной рецептуры, не адаптируем кухню на русский лад и под привычные нам вкусы, а хотим именно передать всю аутентичность американских блюд, — рассказывают владельцы заведения. — Изначально мы вдохновлялись стилем американских дайнеров. Это прослеживается в рассадке гостей. Но по ходу ремонта дизайн менялся, все-таки мы решили отойти от старомодной стилистики классического дайнера, адаптировали ее под современные тенденции в дизайне и получилось что-то свое».

В дальнейшем в Campus планируют регулярно обновлять меню. К лету в нем появятся больше стрит-фуда. Кроме того, в планах владельцев открыть доставку. В целом в заведении не намерены ограничиваться вместительностью помещения и поэтому будут делать упор на кухню навынос.

«Честно, было немного страшно открываться. Из-за пандемии были опасения, пугала неизвестность, но мы решили не сдаваться и поставили себе цель открыться в 2021 году», — отмечают в заведении.



Средний чек в кафе — 600-800 рублей, средний чек бизнес-ланча 350 рублей. С понедельника по четверг, и в воскресенье заведение работает с 11.00 до 23.00. В пятницу и субботу — с 11.00 до 00.00.

Фото: instagram.com/campus.tsk

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