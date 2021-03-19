Пожилой мужчина пострадал в ночном пожаре в томском селе

19 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 19 марта, в поселке Родионово Томского района загорелась брусовая баня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 2.18. Ликвидировать пожар удалось в 3.04. В результате сгорела обрешетка крыши бани, частично прогорело потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 24 кв.метра.

Также в результате происшествия пострадал 68-летний мужчина. Он получил отравление угарным газом, ожоги левой кисти, лица (госпитализирован в токсикологическое отделение ОКБ).

Причина возгорания устанавливается.

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