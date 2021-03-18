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В Томске пройдет благотворительный концерт «Добрые песни на благо!»

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В субботу, 20 марта, в Международном культурном центре Томского политехнического университета (ул. Усова, 13В) пройдет концерт «Добрые песни на благо!». На мероприятии выступят народная артистка России Людмила Травкина и ученики её школы классического вокала.

Концерт станет первым в череде юбилейного благотворительного марафона «Обыкновенное чудо».

«Главная цель марафона — сбор средств на лечение и реабилитацию особенных детей, спасение жизни ребенка при тяжелом недуге. Если не сможете прийти на концерт и ярмарку, но хотите помочь подопечным фонда, заходите на наш сайт», — рассказывает президент фонда Светлана Григорьева.

Перед началом концерта в 16:00 в фойе МКЦ ТПЦ пройдет благотворительная ярмарка товаров ручной работы. Гости мероприятия смогут купить как работы томских мастеров, так и подопечных фонда, которые создали их вместе с родителями: гончарные изделия, вязаные и текстильные игрушки, заколки, авторские украшения, картины, мыло ручной работы и многое другое. А еще на ярмарке будут представлены сертификаты с большими скидками на экскурсии по городу, в томские музеи, фотосессии, конные прогулки, занятия йогой, мастер-классы по рисованию и нейрографике.

Все вырученные средства пойдут на оплату курса реабилитации шестилетней Лизы Москалевой. У девочки детский церебральный паралич. Помочь ей можно на сайте фонда «Обыкновенное чудо».

Начало в 17.00. Вход на концерт за любое пожертвование.

В 2021 году проект «Чудо в фокусе: XV юбилейный благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» стал победителем шестого конкурса социально значимых проектов «Формула хороших дел» компании «СИБУР». Главная цель марафона — сбор средств на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей. В этом году он нацелен на усиление цифровых технологий в благотворительности и вовлечение в акцию родителей особенных ребят. Предполагается проведение не менее 20 офлайн- и онлайн-мероприятий.

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