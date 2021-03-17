Томску необходимо более 12 млрд руб на расселение аварийного жилья

17 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Расселение аварийных домов в Томске обойдется бюджету в 12,2 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отчета мэра города.

Как сообщается в документе, на начало 2021 года в Томске признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) 550 многоквартирных домов. В них проживают 11,152 тыс. человек.

Площадь аварийного жилищного фонда за 2020 год увеличилась на 7,1% — до 224,6 тыс. кв. метров.

«Общая потребность в финансировании работ по расселению аварийного жилищного фонда города Томска, по оценке, составляет 12,2 млрд. руб», — говорится в документе.

Ранее пресс-служба администрации Томской области сообщала, что в 2021 году регион получит 1,2 млрд рублей на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Все средства будут направлены на расселение аварийного жилья в областном центре. Планируется, расселить 24,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, где проживают 1,8 тыс. человек.

Как сообщалось, в феврале 2020 года Томская область и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение, в рамках которого регион в более сжатые сроки получит средства на расселение аварийного жилья. Это позволит области завершить программу досрочно почти на два года — до 31 декабря 2023 года

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