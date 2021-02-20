Неожиданно переходившая дорогу девочка попала под колеса иномарки в Томской области
17 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, 16 марта, в городе Колпашево под колеса Honda Accord попала 13-летняя девочка-пешеход, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 13.00 на ул.Свердлова, 17/1. По предварительным данным, девочка двигалась по правой обочине проезжей части в попутном с автомобилем направлении. Затем она, неожиданно для водителям, начала переходить дорогу вне перехода.
В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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