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Более 30 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 95 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 892 случая заболевания коронавирусом. 29 522 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,96.

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