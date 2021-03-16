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Жители Томска и Тюмени задержаны по подозрению в обмане предпринимателя, которому они пообещали содействие в суде за 9 млн рублей

Криминал, Судебные дела, Томские новости, уголовные дела ФСБ содействие взятки Жители Томска и Тюмени задержаны по подозрению в обмане предпринимателя, которому они пообещали содействие в суде за 9 млн рублей

Уголовное дело о покушении на 9-миллионное мошенничество со стороны жителей Томска и Тюмени возбудило СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Двое мужчин (...) ввели в заблуждение одного из учредителей коммерческой организации, предложив ему за 9 млн рублей оказать содействие в принятии должностными лицами органов судейского сообщества Арбитражного суда Западно-Сибирского округа решения в его пользу», — говорится в пресс-релизе.

При этом подозреваемые не имели возможности повлиять на решения суда. Обоих задержали после передачи им половины обещанной суммы.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

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