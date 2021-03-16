Северчанка хотела получить компенсацию за плохой товар, но лишилась почти 13,5 млн рублей

16 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Жительница Северска стала жертвой мошенников, предложивших ей получить компенсацию за купленные ранее биологически активные добавки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 2019 году женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что она является пострадавшей от деятельности медицинской организации, распространявшей некачественный товар. Ранее женщина приобретала биологически активные добавки через интернет. Мошенник уточнил, что пострадавшей положена компенсация в 563 тыс. рублей. Чтобы ее получить необходимо обратиться в банк по номеру телефона.

В итоге, в течение двух лет злоумышленники общались с женщиной, представляясь сотрудниками банковских и финансовых учреждений. Они убеждали жертву переводить денежные средства на указанные ей реквизиты.

«Предлоги озвучивались различные: оформление инвалидности от воздействия некачественного товара; оформление специальных льгот; оплата налога и страховки; заведение специального счета и карты, куда поступят денежные средства», — уточняют в пресс-службе УМВД.

Чтобы получить «компенсацию» женщина переводила собственные деньги, а также вместе с супругом брала большие кредиты, и продали собственный автомобиль.

После совершения очередного платежа северчанке сообщили, что скоро вышлют карту со всеми её денежными средствами и компенсацией, однако никаких денежных средств она так и не получила. Таким образом, женщина перевела мошенникам 13 475 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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