Лариса Межакова, педагог: «Книг о родном городе никогда не бывает много»

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2021 // Фото: vk.com/id202825854

Начиная с сегодняшнего дня вы можете оформить предзаказ на нашу книгу «Городское путешествие. Томск» за 1199 рублей. Такая цена будет действовать до прихода издания в Томск. После стоимость составит 1500₽. А мы поговорили с человеком, который оформил самый большой предзаказ на данный момент — 11 книг!

Лариса Межакова, педагог, учредитель творческой группы «Солнечный экспресс», рассказала нам, чем ей так понравился наш проект:

«Книг о родном городе никогда не бывает много. Тем более, когда их представляет „Томский Обзор“. Там работают неравнодушные люди, и они стараются дать максимально объективную информацию. Может это я сейчас и несколько казенно написала, но, честное слово, зная в реалии создателей книги, я им верю, я им доверяю. Поэтому не раздумывая раскидала информацию по своим друзьям из разных городов и собрала предварительный заказ и, похоже, он не последний. С нетерпением жду книгу, хочется полистать, почитать, о чём-то задуматься и наверняка с чем-то поспорить».

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

А если вы хотите поделиться своим мнением о проекте с нашей аудиторией, напишите нам на почту или в любую из наших соцсетей.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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