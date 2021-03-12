Томский специалист попал в число 100 финалистов офлайн-программы Архитекторы.рф

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2021 // Фото: vk.com/sredatomsk

Ведущий архитектор Центра развития городской среды Томской области Евгений Евлахов вошел в число 100 финалистов третьего потока бесплатной образовательной программы Архитекторы.рф, реализуемой ДОМ.РФ при поддержке Минстроя в партнерстве с институтом «Стрелка».

Как сообщают организаторы, в число финалистов вошли представители государственного и муниципального управления, архитекторы, специалисты по дизайну городской среды, городские планировщики, урбанисты, социологи, аналитики, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, научные работники и специалисты по реставрации и реконструкции. Среди них 6 главных архитекторов: Сочи, Северобайкальска, Костромы, Альметьевска, Бугульмы и Татищевского муниципального района Саратовской области.

«Финалистами 3 потока программы Архитекторы.рф стали специалисты из 62 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Дербента, от городов-миллионников и до сел с населением до 400 человек. Это говорит о том, что запрос на создание комфортной городской среды универсален. Мы рады, что наша программа уже в третий раз становится площадкой для развития профессионалов, которым по-настоящему интересно развивать себя и свои города», — отметила директор института «Стрелка» Варвара Мельникова.

Лидерами по количеству финалистов стали Белгород, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Москва, Нальчик, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Симферополь, Тула.

Программа обучения 3 потока будет состоять из пяти образовательных модулей: четырех офлайн и одного онлайн. Первый из них пройдет в Москве с 28 марта по 4 апреля и будет посвящен основополагающим принципам жизнестойких городов.

Цель программы Архитекторы.рф — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Она включает в себя офлайн-программу, онлайн-курсы, издательскую деятельность, международную конференцию «Архитектор будущего», карьерный день «Ярмарка вакансий» и «Городские практики» — краткосрочные образовательные программы для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России. Архитекторы.рф отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте. Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.

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