В Томске медики борются за жизнь 8-летнего мальчика, которого зажало автоматическими воротам

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2021 // Фото: ТО ПСС

Сегодня, 12 марта, в Томске у дома по ул.Елизаровых автоматическими воротами зажало 8-летнего мальчика, сообщают в Томской областной поисково-спасательной службе.

«Мальчика вытащили до приезда ТО ПСС. Спасатели совместно со скорой проводили реанимационные действия. Далее мальчика с травмами доставили в БСМП-2», — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе регионального департамента здравоохранения отмечают, что ребенок находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. После восстановления сердечного ритма, он был экстренно доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи», — сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.

Сейчас за жизнь мальчика борются врачи БСМП №2.

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