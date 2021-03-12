Томск присоединится к фестивалю анимационного кино

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2021 // Фото: vk.com/tomsk_film

В этом году Томск стал одной из площадок XXVI Открытого фестиваля анимационного кино. В его рамках «Сибирские киномастерские» проведут официальные показы участников конкурсной программы и мастер-классы. Основная площадка фестиваля — город Суздаль.

Как уточняют организаторы, фестиваль предваряет конкурс детского рисунка и анимации на тему «Я дома. Семья. Атмосфера. События» для детей в возрасте до 14 лет. Работы принимаются на электронную почту Sibkinomaster1@yandex.ru до 18 марта 2021 года. Рисунки — в виде сканов или фотографий, ролики — в виде ссылки на пост в социальных сетях с обязательными хэштегами #конкурсядома #sibkinomaster. Победители будут награждены призами 20 марта.

Томичи смогут побороться за победу в номинациях:

«Лучший рисунок», в категориях: до 6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет;

«Лучший ролик в Tik-Tok», в категориях: 7-10 лет, 11-14 лет;

«Приз зрительских симпатий»;

«Лучший анимационный ролик».

Томичи смогут присоединиться к торжественному открытию фестиваля, которое состоится 19 марта в 18.00 в Пушкинской библиотеке (ул. Карла Маркса, 14). На следующий день, 20 марта, здесь же с 10.00 стартуют показы лучший российских анимационных фильмов и онлайн-мастер классы. В 15.00 пройдет награждение победителей детского рисунка и анимационных роликов.

В заключительный день фестиваля томичи смогут присоединиться к «Открытой премьере» — широкомасштабному публичному показу новейших мультфильмов фестивальной программы на территории России, стран СНГ и Балтии. Он стартует в 10.00 в кадровом центре «Работа России» (пр. Фрунзе, 103д). А после показа томичи смогут проголосовать за лучший фильм фестиваля.

Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное, по предварительной регистрации sibkinomaster1@ya.ru.

Открытый Российский фестиваль анимационного кино появился в 1996 году. Первое мероприятие прошло в пансионате «Березовая роща» недалеко от Тарусы, на стыке трех областей – Калужской, Московской и Тульской.

В самом первом конкурсе участвовали фильмы последних трех лет, поскольку анимации в середине 90-х создавалось крайне мало. Отбора не было, и в программу фестиваля вошли не только художественные ленты, но и рекламные ролики, видеоклипы, телезаставки. Призы аниматорам вручали по профессиям. Но главной интригой фестиваля стал рейтинг: любой участник и гость «Березовой рощи» мог проголосовать за понравившийся фильм. А трем лидерам списка вручались деревянные дощечки, выпиленные руками президента форума Александра Татарского и подписанные коллегами.

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