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Томичей приглашают отметить Широкую масленицу

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В воскресенье, 14 марта, в Первом музее славянской мифологии пройдет празднование Масленицы. Участников ждет штурм снежной крепости, блинный квест, чай из самовара и хороводы.

Как сообщает музей в своем инстаграм-аккаунте, юных гостей праздника встретят персонажи детских сказок — Баба Яга, домовёнок Кузя, Леший и весёлый Медвежонок.

Праздник пройдет на свежем воздухе, поэтому предварительная запись не нужна. А участие бесплатное.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятие проводится совместно с Губернаторским колледжем социально-культурных технологий и ансамблем народной песни «Ларец».

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