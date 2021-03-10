Десятки томичей отправили почтой душевные открытки по всей России

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2021 // Фото: tomskmuseum.ru

С декабря 2020 года по март 2021 года в областной столице проходила совместная акция Томского краеведческого музея и Почты России «Душевная открытка из музея — в каждый дом».

Как сообщает пресс-служба Почты России, акция должна была напомнить горожанам о старой доброй традиции отправлять близким и друзьям бумажные открытки по почте. Идею поддержали десятки томичей и гостей города.

Больше всего открыток посетители музея отправили в преддверии январских праздников. Как правило, открытки были адресованы в европейскую часть России: Москву, Санкт-Петербург, Саратов и Севастополь.

Чаще всего томичи выбирали ретро-картинки 1950–1970-х годов, новогодние иллюстрации и карточки с достопримечательностями Томска. Последние — это произведения современных томских художников Лукии Муриной и Николая Исаева.

Фото: мануфактура Лу&Ко

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