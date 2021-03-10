Снег и порывистый ветер ожидают томичей в ближайшие дни

10 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В четверг и пятницу, 11 и 12 марта, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, усиление ветра с порывами до 16-21 м/с, местами метели, гололёдно-изморозевые явления, отложение мокрого снега, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра лучше переждать вдали от шатких конструкций.

Согласно данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха днем — 1°С. Ветер юго-западный, 7 м/с.

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