ЭР-Телеком планирует покупку ряда операторов, обслуживающих домофоны в Томске

«ЭР-Телеком Холдинг» начал переговоры о приобретении ряда операторов, обслуживающих домофоны в многоквартирных домах Томска, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя холдинга по развитию региона «Сибирь» Алексей Ядрышников.

«Мы готовы к тому, чтобы разговаривать о поглощении операторов домофонии. Мы знаем этот рынок, какие игроки существуют, понимаем их объемы, готовы к диалогу и в принципе уже начали общаться», — сказал Ядрышников.

По его мнению, путь развития на рынке домофонных систем Томска за счет собственных сил не является перспективным для «ЭР-Телекома», поскольку это займет достаточно много времени.

Ядрышников добавил, что в настоящее время «ЭР-Телеком» обслуживает домофоны только в нескольких многоквартирных домах в новом микрорайоне Томска на левобережье реки Томь.

Директор межрегионального филиала «Сибирь» холдинга Алексей Линков добавил, что в других городах «ЭР-Телеком» уже совершил ряд M&A сделок, на базе которых теперь развивает услугу по обслуживанию домофонов.

«Рынок домофонии не может быть конкурентным по определению, потому что в доме может быть только один провайдер, который оказывает услугу. Мы не используем методов, когда захватываем этот рынок силой. Нужны более мягкие входы», — добавил Линков.

Как сообщалось, «ЭР-Телеком» намерен до 2026 год снабдить «умными» домофонами минимум 50% многоэтажных домов России.

«ЭР-Телеком» — второй по количеству абонентов оператор широкополосного интернета в России. Компании принадлежат марки «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес». Оператор предоставляет услуги телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). В Томске «ЭР-Телеком» контролирует порядка 70% розничного рынка услуг кабельного доступа к ТВ и интернету.

Единственный акционер «ЭР-Телеком Холдинга» — ER-Telecom Holding Limited (Кипр). Основным конечным бенефициаром кипрской компании является президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев.

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