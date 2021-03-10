В Томске открылось кафе сети Black Star Burger

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2021 // Фото: instagram.com

На прошлой неделе в Томске состоялось официальное открытие кафе сети бургерных Black Star Burger. Заведение находится на фуд-корте в торговом центре «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б).

«Выбор площадки обусловлен тем, что сейчас это одно из самых популярных мест в городе, — рассказали „Томскому Обзору“ представители заведения. — Ресторан ничем не отличается от других заведений сети».

Также в бургерной уточнили, что персонал заведения проходил обучение в Москве. О каком-то развитии сети в Томске пока говорить рано — оно зависит от того, «как люди в итоге отнесутся к этому проекту».

Black Star Burger — российская сеть ресторанов быстрого питания. Совместный проект бизнесмена Юрия Левитаса и музыкального лейбла Тимати Black Star.

Первый ресторан открылся в Москве на Новом Арбате в 2016 году. Сегодня сеть имеет 100 точек в 60 городах России.

Ресторан быстрого питания предлагает несколько видов бургеров из говядины и индейки, веганские, картофель фри и другие закуски вместе с напитками. Бургерная примечательна подачей еды: посетители закусочной едят бургеры в черных перчатках, на момент открытия первого ресторана это являлось необычной идеей.

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