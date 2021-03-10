Артём Васильев, директор Научной библиотеки ТГУ: «Говорить о краеведении с детьми так, чтобы им не было скучно — задача нетривиальная»

10 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Книгу «Городское путешествие. Томск», которую мы готовим к выходу из печати весной 2021 года, заказывают самые разные люди. Один из них — Артём Васильев, директор Научной библиотеки Томского госуниверситета. Узнали, чем его заинтересовал наш проект:

— Книгу «Городское путешествие» я приобрел для себя и, честно признаться, кнопку «Оформить предзаказ» я нажал раньше, чем пришло полноценное осознание, что я заказываю. Я стараюсь собирать краеведческую литературу по городу, слежу за тем, что выходит нового.

Мне очень нравится формат проекта в целом. Сбор средств на издание книги о Томске — это очень актуальная история сейчас.

То, что выходит новая книга про наш город — это здорово само по себе. А еще выбран интересный формат, очень любопытно посмотреть, как это будет выглядеть в итоге. Говорить о краеведении с детьми так, чтобы им не было скучно — задача нетривиальная. Я сам иногда, когда рассказываю что-то о Томске племяннице, понимаю, что выходит не очень удачно. Тут нужен какой-то особенный подход.

Хорошо, когда в краеведении появляются новые взгляды на город. И новая книга о Томске может помочь сформировать свежий детский взгляд на него, — рассказал он «Томскому Обзору».

К 10 марта заказано почти 300 экземпляров «Городского путешествия». Книга познакомит с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

А если вы хотите поделиться своим мнением о проекте с нашей аудиторией, напишите нам на почту или в любую из наших соцсетей.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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