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В Томске задержали мошенника, который продал несуществующий товар со скидкой

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Томские полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник, уже имевший судимость, разместил объявление о продаже акустической системы по выгодной цене — 21 тыс. рублей, тогда как в магазинах она стоит в 3 раза дороже. Позже мошеннику позвонил покупатель. Они договорились о сделке, продавец даже сделал дополнительную скидку. В итоге покупатель перевел мошеннику 20 тыс. рублей, но не получил товар в указанное время. Более того, продавец перестал выходить на связь.

Позже злоумышленника удалось задержать. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии.

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