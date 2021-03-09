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В Томском районе четыре рыбака на снегоходах попали в полынью

Происшествия, Томские новости, полынья происшествия пострадали утонули толщина льда В Томском районе четыре рыбака на снегоходах попали в полынью

В минувшую субботу, 6 марта, у деревни Барабинка Томского района 4 рыбака (в возрасте от 61 до 72 лет) попали в полынью, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 19.28 на противоположной стороне реки Томь. Рыбаки передвигались по льду на снегоходах, один из которых частично затонул.

На место происшествия отправили сотрудников Томской областной поисково-спасательной службы. К полуночи спасатели с помощью снегохода и аэролодки эвакуировали рыбаковна берег. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

В пресс-службе отмечают, что подъемы уровней воды уже фиксируются на реке Обь, появляются забереги. Так, за выходные дни вода в реке у села Молчаново поднялась сразу на 40 сантиметров.

Томичам напоминают, что выходить на весенний лед становится крайне опасно. Родителям необходимо провести с детьми разъяснительную работу об опасности нахождения вблизи водоемов. Выезд техники на лед разрешен только на оборудованных ледовых переправах.

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