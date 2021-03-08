Завтра томичей ждет снег, ветер и гололед

Завтра, 9 марта, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области сохраняется снег, по востоку сильный, гололедно-изморозевые явления, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами 18-23 м/с. На дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, связанных с авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра лучше переждать подальше от шатких конструкций.

По данным сайта томского гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем - 5 °С, ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

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