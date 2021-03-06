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Сегодня в Томске пройдет очередная вечеринка «Кедровый Саунд»

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Сегодня, 6 марта, в Томске в пространстве CANDYFLIP (Песочный пер., 31/1) пройдет очередная вечеринка KEDROSOUND. Гостей ждут яркие танцы, изысканная музыкальная селекция и дружелюбная атмосфера, сообщают организаторы.

Кедросаунд — это томская промо-группа, музыкальные и культурные селекторы со стажем. Они играют музыку, большей частью в Томске не звучащую, и не ограничивают себя ни стилистическими, ни форматными рамками. От эмбиента, трип-хопа и даунтемпо до psychedelic, dub, surf и kraut электроники.

«Главное отличие наших мероприятий — это музыка. Большую часть из которой в Томске вы навряд ли услышите», — поделились организаторы вечеринки.

Гостей вечеринки ждут сеты диджеев:

Начало в 22:00. Стоимость билета — 300 рублей.

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