Трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Томске

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 5 марта, в Томске столкнулись Toyota Corolla Runx, Kia Rio, Chrysler и Honda CR-V, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.55 на ул.Клюева, 44. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota не справился с управлением и въехал в попутный Kia, затем продолжил движение и оказался на встречной полосе. Здесь он столкнулся с Hyunday, который, свою очередь, врезался в попутные Chrysler и Honda.

В результате ДТП травмированы 33-летний мужчина-водитель автомобиля Toyota Corolla Runx, 42-летний мужчина-водитель и 32-летняя женщина-пассажир автомобиля Hyundai Avante.

В сообщении уточняется, что водитель Toyota управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его привлекли к административной ответственности, мужчине грозит штраф в 30 тыс. рулей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300.

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