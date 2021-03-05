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В томском Ботсаду зацвели «рыцарские звезды»

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В Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета распускаются гиппеаструмы, также известные в народе как «рыцарские звезды». Их отличают красивые крупные цветы, диаметр которых может достигать 20 сантиметров, сообщает пресс-служба вуза.

«Название гиппеаструм образовано от греческих слов hippeos — «всадник» или «рыцарь», а слово astron, от которого произошло слово астрономия, переводится как звезда. И действительно, яркие цветки этого растения напоминают гигантские звёзды, — говорит директор Ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров. — В коллекции СибБС ТГУ выращивается более 50 сортов гиппеаструмов отечественной и зарубежной селекции. Полюбоваться их цветением можно до конца марта.

В пресс-службе уточняют, что в этом году впервые цветут гибриды, выведенные учёными Ботанического сада — им удалось получить гибридное семенное потомство более 30 вариантов скрещивания разных сортов гиппеаструма. Более 1000 гибридных растений в течение нескольких лет выращиваются в грунте в специальной теплице, где у них нарастает луковица, и в этом году некоторые из них впервые начали цвести.

Пока у новых гибридов нет названий, есть только гибридизационные номера. Ещё в течение нескольких лет биологи будут наблюдать за ними, отбирать самые декоративные, а потом регистрировать как сорта. Уже сейчас некоторые гибриды оцениваются как очень перспективные — у них крупные яркие цветки до 20 сантиметров в диаметре.

«Поскольку селекционные луковицы мы не можем сейчас выкопать, мы решили срезать цветоносы растений нашей селекции и выставлять в вазах с водой в экспозиции с другими гиппеаструмами, — рассказывает Михаил Ямбуров. — На наших гибридах будут особые цветные этикетки с указанием номера гибрида и с фотографиями родительских сортов, от скрещивания которых они получены. Гиппеаструмы являются прекрасной срезочной культурой — их цветоносы используются при составлении изысканных букетов».

Томичи могут увидеть цветение «рыцарских звезд» в Ботаническом саду ТГУ на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00, без предварительной записи.

Чтобы обезопасить посетителей, на входе проводится термометрия. Гостям предлагаются антисептики для обработки рук, в оранжереях обязательно ношение защитной маски.

Вход платный. Стоимость билета: взрослый — 250 руб.; льготный — 150 руб.

Фото: СибБС ТГУ

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