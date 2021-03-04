Томичей предупреждают об изменении графика работы почтовых отделений

4 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В связи с предстоящим праздником 8 марта отделения Почты России в Томской области изменят график работы, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, 7 марта почтовые отделения закроются на час раньше. Следующий день, 8 марта, объявлен выходным.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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